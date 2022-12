Powervolleys Düren vor richtungsweisendem Champions-League-Duell

Stand: 13.12.2022, 11:18 Uhr

Die SWD Powervolleys Düren empfangen am 4. Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase den Tabellenzweiten Ljubljana. Für den Einzug in die Playoffs benötigen sie einen Sieg.