Rafal Murczkiewicz, Trainer der Powervolleys Düren, hatte offenbar schon eine Vorahnung vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft bei ACH Ljubljana in der Championa League. " Wir treffen auf ein sehr erfahrenes Team mit vielen Spielern, die schon große Spiele gespielt haben. Da kommt was auf uns zu ", sagte er.

Powervolleys mit starkem Beginn

Was da auf die Dürener Handballer zukam, war aber keine übermächtige Mannschaft, sondern eine, die durch Abgezocktheit glänzte. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, aber eben eines, in denen die Gastgeber in den entscheidenden Momenten zur Stelle waren. Und so gab es am Ende einen nach Sätzen deutlichen 3:0-Erfolg für Ljubljana.

Dabei starteten die Powervolleys stark in die Partie, gingen im ersten Satz mit 5:1 in Führung. Doch dann zeigten die Slowenen ihre Klasse, kamen heran und es entwickelte sich bis zum Stand von 17:17 ein Spiel auf Augenhöhe - ehe Ljubljana für die Entscheidung sorgte. Mit 25:20 ging der erste Durchgang an den Favoriten.

Düren belohnt sich im dritten Satz

Im zweiten Satz war es dann ähnlich, erneut schalteten die Gastgeber einen Gang hoch beim Stand von 17:17 und stellten letztendlich auf 25:22. Düren war zuvor nach einem schwachen Start (3:9) noch stark zurückgekommen, hatte gegen die erfahrenen Gegner dann aber doch wieder das Nachsehen.

Im dritten Satz war das jedoch anders. Düren startete stark (6:1) und behauptete den Vorsprung, sicherte sich mit 25:21 immerhin diesen Achtungserfolg. Das deutliche 13:25 im vierten Sieg besiegelte jedoch die erste Dürener Niederlage in der Champions League nach dem 3:1-Sieg am ersten Spieltag gegen Ziraat Bankasi. Am Samstag (19.11.2022) steht für die Powervolleys dann das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen Tabellenführer Berlin Recycling Volleys an.