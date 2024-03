Nachdem der erste Satz klar mit 25:19 an die Gastgeberinnen ging, verkaufte sich der USC im zweiten Satz teuer. Vom Start weg langen die Münsteranerinnen in Führung, vor allem dank starker Abwehrabeit. Docg mehrere leichte Fehler sorgten dafür, dass Stuttgart beim Stand von 2:21 wieder ausgleichen konnte. Das Ende des Satzes war hart umkämpft. Nachdem Münster beim Stand von 23:24 einen Satzball abwehren musste, sorgte letztlich Gloria Mutiri per Schmetterball für den Satzgewinn - 28:26.

Münster ohne Durchschlagskraft

Den Schwung konnte der USC aber nicht mit den in dritten Durchgang nehmen. Suttgart erwischte den besseren Start und zig zunächst davon. Mitte des zweiten Satzes kam Münster zwar kurz noch einmal heran, ließ letztlich aber die nötige Durchschlagskraft vermissen. Mit 25:18 ging der Satz erneut klar an den MTV:.

In Durchgang Nummer vier sah es zunächst so aus, als könnte Münster noch einmal zurückkommen. Lange lag der USC mit zwei Punkten in Führung. Am Ende setzte sich aber die individuelle Klasse der Stuttgarterinnen durch, die mit einem starken Schlussspurt den Satz mit 25:20 für sich entschieden und damit auch das Spiel gewannen.

Die zweite Partie der Viertelfinalserie findet am kommenden Donnerstag (19 Uhr) in Münster statt.

Quelle: red