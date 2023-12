Vor allem in den ersten beiden Sätzen kamen die Zuschauer in Aachen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Selbstbewusst und mutig ließen sich die Ladies in Black auch von Rückständen nicht aus der Ruhe bringen. Im ersten Satz machte Fleur Meinders mit einer Aufschlagserie aus einem 13:16 eine 18:16-Führung. Potsdam kam noch einmal heran, aber mit eigenem Aufschlag holten die Aachenerinnen den ersten Satz mit 25:22.

Potsdam gleicht aus - und dann kommt Aachen

Auch im zweiten Satz spielten die Gastgeberinnen nervenstark und gewannen diesen mit 25:22. Danach hatten die Ladies in Black eine kleine Leistungsdelle und Potsdam holte sich mit 25:16 den Durchgang. Im vierten Satz waren die Gastgeberinnen teilweise auf der Siegerstraße, aber mit fünf Punkten in Folge gegen Satzende schlug Potsdam noch zurück und glich letztlich auch zum 2:2 aus.

Im entscheidenden fünften Satz lieferte Aachen aber wieder starke Angriffe ab und holte sich nach einem spektakulären Ballwechsel die 8:4-Führung beim Seitenwechsel. Der Vorsprung gab den Ladies in Black Sicherheit und so holten sie sich das Spiel mit dem zweiten Satzball und machten die Überraschung mit dem 3:2-Sieg perfekt.

Münster belohnt sich in Stuttgart nicht ganz

An einem Coup nur schnuppern durfte der USC Münster. Die Westfälinnen musste sich beim Tabellendritten MTV Stuttgart nach großem Kampf im Tiebreak mit 2:3 (25:17, 18:25, 19:25, 25:23, 11:15) geschlagen geben.

Dabei führte Münster im fünften Satz schon mit 4:1. Doch danach starteten die favorisierten Stuttgarterinnen eine Serie und zogen bis auf 13:6 davon. Mit einem letzten Aufbäumen kämpften sich die Gästinnen mit einer Fünf-Punkte-Serie zwar noch einmal heran - aber Ende setzte sich Stuttgarts individuelle Stärke durch und mit dem ersten Matchball zum 15:11 machte der MTV alles klar.

Münster liegt damit mit neun Punkten auf Platz acht, vier Zähler vor den Ladies in Black Aachen, die Vorletzter bleiben.