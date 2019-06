Schneider/Bieneck als Meister-Duo bei der WM

Ludwig/Kozuch mögen das Gesicht dieser Beach-WM sein. Als nominell bestes deutsches Duo treten am Rothenbaum aber Isabel Schneider und Viktoria Bieneck an. Schneider/Bieneck gewannen im vergangenen Herbst den Titel bei den deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand. Zuvor hatten sie schon bei der EM mit Platz fünf aufhorchen lassen.

Das sauerländisch-bayrische Duo holte schon bei den U23-Weltmeisterschaften gemeinsam einen Titel. Als festes Duo spielen sie aber erst seit 2017 zusammen, als Schneider gemeinsam mit ihrer Partnerin nach Hamburg zog, an den Bundesstützpunkt für Beachvolleyball. Zuvor hatte die aus Olpe stammende Schneider noch an der Uni Köln ihren Bachelor in Betriebswirtschaft gemacht.