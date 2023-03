Nach dem verlorenen Pokalfinale am Sonntag gegen die Berlin Volleys waren bereits bestehende interne Spannungen zu Tage getragen und noch verstärkt worden. Daraufhin seien Anfang der Woche mehrere intensive Gespräche geführt worden.

Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen

"Dieser Schritt fällt uns schwer und ist für uns unüblich. Aber wir müssen an das große Ganze denken" , erklärt Kaulen. "Wir blicken damit auf fast drei Jahre zurück, in denen wir mit Rafał Murczkiewicz gute Ergebnisse erzielt haben. Dafür sind wir ihm auch dankbar. Zuletzt hat das Verhältnis aber immer mehr Risse bekommen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Mannschaft sich voll und ganz auf ihre sportlichen Aufgaben konzentrieren kann. Wir haben nicht den Eindruck, dass das in der aktuellen Konstellation noch möglich ist."

Bereits Mitte Februar hatte sich der Verein entschieden den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Rafal Murczkiewicz nicht zu verlängern. Die Trennung mitten in der Saison kommt dennoch überraschend. Ein Nachfolger wurde noch nicht vorgestellt. Der Verein suche nach einer möglichst schnellen Interimslösung.

Bereits am Freitag steht das nächste Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Meister und Pokalsieger aus Berlin an - diesmal in der Bundesliga.

