Ende Oktober beginnt für Louisa Lippmann ein neues Kapitel. Die Volleyball-Nationalspielerin wechselt ins Ausland, zum ersten Mal in ihrer Karriere. Doch für Gedanken über diesen großen Schritt hat sie gerade keine Zeit: "Jetzt ist erstmal die WM in meinem Kopf, die Aufregung kommt wahrscheinlich erst danach" , sagt die Topscorerin der deutschen Mannschaft.

Lippmann liegt mit dem Team von Bundestrainer Felix Koslowski bei der Weltmeisterschaft in Japan im Soll, schon jetzt kann Deutschland für die zweite Gruppenphase planen. "Wir wollen die Top Ten erreichen, da sind wir auf einem sehr guten Weg" , sagt die Leistungsträgerin.

Wechsel nach Schwerin ein großer Treffer

Dabei schlug sich Lippmann noch vor zwei Jahren mit Rücktrittsgedanken herum, beim Dresdner SC zog sie im Kampf um einen Platz in der Starting Six mit der Weißrussin Kristina Michailenko oft den Kürzeren. Der Wechsel zu Koslowskis Klub Schwerin kam im Sommer 2016 gerade noch zur rechten Zeit. Unter der Führung des Bundestrainers gelang der 1,90 m großen Diagonalangreiferin der Durchbruch in die Weltspitze. 2017 wurde sie zur Volleyballerin des Jahres gewählt.

Den Grundstein für ihren Aufstieg legte die gebürtige Herforderin beim USC Münster. Mit 15 Jahren zog sie von zu Hause ins Münsteraner Volleyball-Internat. "Ich war ein Spätstarter. Ich bin erst über die Leichtathtletik zum Volleyball gekommen", sagt Lippmann. 2014 folgten der Wechsel nach Dresden und das Debüt im Nationaltrikot. Nun steht der Umzug nach Florenz bevor. Am 28. Oktober startet sie mit dem Klub Il Bisonte Firenze in die Saison der italienischen Serie A. "Das ist immer mein großer Traum gewesen. Ich freue mich unheimlich, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat" , sagt Lippmann.

Ziel ist Olympia 2020

Lippmanns großes Ziel ist die Olympia-Teilnahme 2020. Dafür gilt es, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Je mehr Spielerinnen in Italien oder der Türkei aktiv sind, desto mehr profitiert auch die deutsche Auswahl. "Ich möchte mit den Schmetterlingen eine Medaille bei einem großen internationalen Turnier gewinnen" , sagt Lippmann. Der große Wurf wird Lippmann und dem stark verjüngten deutschen Team bei der WM in Japan wohl noch nicht gelingen, doch ein Schritt in die richtige Richtung soll es allemal werden.

sid | Stand: 02.10.2018, 13:11