Winterberger Olympia-Duo nach Südkorea verabschiedet

Die beiden Sportlerinnen vom BSC Winterberg wurden überraschend nominiert. Nur sie schafften es von insgesamt sechs Sportlern am Montag zur Pressekonferenz. Die anderen stecken mitten in ihrer vorolympischen Trainingsplanung. Anna Köhler und Erline Nolte haben in letzter Minute die Olympianominierung als "Bob Deutschland 3" geschafft. Anna Köhler ist zum ersten Mal bei einem Großereignis dabei: "Es ist das sportliche Ereignis, was man erreichen kann in seinem Leben, also das Größte, und ich freue mich, dass ich daran teilnehmen darf."

Eingespieltes Team

Erline Nolte ergänzt: "Top Ten wäre schon super für Anna und mich, aber da die Teilnahme für uns schon das Größte ist, was wir uns vorstellen können dieses Jahr, ist jetzt alles nur noch Zugabe." Beide sind ein eingespieltes Team und trainieren jeden Tag zusammen, dabei sind sie sehr unterschiedlich, wie sie auf der Pressekonferenz betonten. Erline Nolte beschreibt sich eher als Emotionsmensch, Anna sei ruhiger und nehme ihr im Wettkampf die Nervosität.

Bereits am 7. Februar werden sie in Südkorea erstmals im Training den olympischen Eiskanal mit ihrem Bob testen.

Stand: 29.01.2018, 17:10