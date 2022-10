Tischtennis: Boll, Qiu und Mittelham schlagen bei WTT Cup Finals auf

Timo Boll

Da hat der 41-jährige Boll mit Lin Gaoyuan (12./China), der in Macao wie er selbst in der ersten Runde ausschied, es besser erwischt. Der Düsseldorfer geht nach seiner knappen 2:3-Niederlage gegen Lin Yun-Ju (8./China) in Macao zuversichtlich in die Finals: " Ich hab' schon im Training gespürt, dass endlich mein Körper wieder funktioniert und ich mich geschmeidiger bewegen kann ", so Boll. Der Routinier spielte bei der EM im August wegen der Folgen eines Rippenbruchs nicht in Bestform und wurde bei der Team- WM Anfang des Monats geschont.