Tischtennis: Qiu und Mittelham peilen bei Team-WM Edelmetall an

Tischtennis-Europameister Dang Qiu freut sich auf die Mannschafts-Weltmeisterschaften im Geburtsland seiner Eltern. " Für mich ist es unabhängig davon, dass meine Eltern dort geboren wurden, etwas ganz Besonderes, eine WM in China zu spielen. Denn China ist das Nonplusultra im Tischtennis - noch mehr als es Deutschland im Fußball jemals war ", sagt der 25-Jährige.

Deutsches Top-Trio fehlt bei den Herren

Die WM beginnt am kommenden Freitag und endet am 9. Oktober. Ob Deutsche am Schlusstag auf dem Treppchen stehen werden, hängt auch ein wenig vom Losglück ab. Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf muss mit Dimitrij Ovtcharov ( TTC Neu-Ulm), Timo Boll (Borussia Düsseldorf) und Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) gleich auf drei Topspieler verzichten.

Man wächst mit der Aufgabe. Das wird natürlich eine große Herausforderung für mich als Führungsspieler. Dang Qiu