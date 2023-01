Beim Final Four in Ulm unterlag das Team um Timo Boll und Europameister Dang Qiu am Sonntagnachmittag dem TTC Neu-Ulm klar mit 0:3. Für den TTC war es der erste Pokalerfolg.

Ulms Dimitrij Ovtcharov bezwang im Finale Dang Qiu mit 3:0, zudem punktete der Schwede Truls Möregardh gegen Timo Boll (3:2) und Lin Yun-Ju gegen Anton Källberg (3:0). Im Halbfinale hatte sich Düsseldorf am Vormittag mit 3:0 gegen den 1. FC Saarbrücken durchgesetzt, Ulm hatte die TTF Ochsenhausen ausgeschaltet (3:0).

Bei den Frauen sicherte sich TTC Berlin Eastside mit Vize-Europameisterin Nina Mittelham durch ein 3:0 über den TSV Langstadt den Pokalsieg.