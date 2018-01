Im Falle des 26. Erfolgs würden die favorisierten Rheinländer ihre Pokal-Rekordserie auf sechs Triumphe nacheinander ausbauen. Bundesliga-Spitzenreiter Düsseldorf trifft im Topspiel des Halbfinales am Samstag (06.01.2018/11 Uhr) auf den Tabellenzweiten Werder Bremen. Um den zweiten Platz im anschließenden Endspiel streiten im Duell früherer Pokalsieger Vorjahresfinalist 1. FC Saarbrücken und die TTF Ochsenhausen.

Beim Weltranglistendritten Boll und seinen Teamkollegen weckt das Semifinale gegen Bremen unangenehme Erinnerungen. Die Hanseaten waren im Meisterschafts-Endspiel 2013 die bislang letzte Mannschaft, die einen Titelgewinn der Düsseldorfer auf nationaler Ebene verhindern konnten. Auch im Pokal-Halbfinale 2009 war Werder für die Borussen ein unerwarteter Stolperstein.

Triple wäre ein Traum

Außer Bremen bei seinen beiden Überraschungssiegen gelang während Düsseldorfs inzwischen über zehnjähriger "Ära Boll" in einem deutschen Wettbewerb lediglich noch Saarbrücken 2012 auf dem Weg zum Pokalsieg im Viertelfinale ein Coup gegen den Branchenführer.

Ein Pokalerfolg wäre für Düsseldorf der erste Schritt zum erträumten Triple. Die Entscheidungen in der Bundesliga und in der Champions League, in der die Borussia bereits im Viertelfinale steht, fallen allerdings erst im Frühjahr.

