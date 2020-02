Tischtennisspieler aus Holzbüttgen: Aus der Oberliga zu Olympia

Der Venezolaner Jan Medina spielt Tischtennis in der Oberliga in Deutschland. Er kämpft für die Chance, sein Land bei den Olympischen Spielen in Tokio zu vertreten.