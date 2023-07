TTBL-Finale: Boll bei Comeback vor der Glückszahl 13

Trotz nicht ganz ausverkaufter Halle gibt es Lob für die ausgesuchte Spielstättte: "Die Halle ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Wenn ich mir eine aussuchen könnte, würde ich genau diese nehmen" , erklärte Europameister Dang. Und auch Comebacker Boll glaubt an das gute Omen des Castello: "Wir haben mit Borussia schon einige schöne Spiele hier gehabt oder es wurde das Top16-Turnier ausgetragen. Da hatten wir oft Glück, hoffentlich bleibt das am Sonntag so."