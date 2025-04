Angeführt von Boll setzte sich die Borussia am Sonntag in eigener Halle mit 3:2 gegen den TSV Bad Königshofen durch. Damit holte die Borussia den notwendigen zweiten Sieg in der Best-of-Three-Serie. Das erste Halbfinal-Spiel in Königshofen hatte Düsseldorf am 11. April mit 3:1 gewonnen.

Das Playoff-Finale der Tischtennis-Bundesliga findet am 15. Juni in Frankfurt am Main statt. Zwei Wochen vorher nehmen Boll und die Borussia bereits am Finalturnier der Champions League in Saarbrücken teil. Nach diesen beiden Terminen wird der 44 Jahre alte Rekord-Europameister seine Karriere endgültig beenden.

Boll siegt im Einzel und Doppel

An dem Halbfinal-Sieg gegen Bad Königshofen hatte Boll am Sonntag einen großen Anteil: Zunächst gewann er sein Einzel gegen den Kroaten Filip Zeljko mit 3:2 nach Sätzen. Im entscheidenden Doppel setzte er sich zusammen mit Anton Källberg mit 3:0 gegen Martin Allegro und Bastian Steger durch. Nach insgesamt 3:34 Stunden Spielzeit verwandelten Boll/Källberg ihren vierten Matchball, nachdem sie zuvor drei Matchbälle in Serie vergeben hatten. Nachdem der Sieg perfekt war, ballte Boll die Faust und umarmte seinen Teamkollegen Källberg.