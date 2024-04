Tischtennis: Borussia Düsseldorf startet am 20. Mai in die Play-offs

Das teilte die Liga am Montag mit. Das zweite Duell der Vorschlussrunde zwischen Ex-Meister Werder Bremen und Hauptrundensieger 1. FC Saarbrücken startet drei Tage später.

Ebenfalls am 23. Mai (beide Spiele 19 Uhr) empfängt Düsseldorf den Meisterrunden-Neuling zur zweiten Partie der "Best of three"-Serie, ein möglicherweise nötiges drittes Spiel ist für den 26. Mai geplant. Am selben Tag ist das zweite Aufeinandertreffen zwischen Bremen und Saarbrücken vorgesehen (15 Uhr). Sollte dann noch keine Entscheidung fallen, würde am 4. Juni erneut in der saarländischen Hauptstadt das letzte Duell stattfinden.

Das Finale war bereits zuvor für den 30. Juni (Sonntag) in Frankfurt angesetzt.