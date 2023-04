Das Duell startet am Montag um 19 Uhr in Düsseldorf. "Die Ausgangsposition ist natürlich gut" , wird Borussia-Trainer Danny Heister auf der Internetseite des Vereins zitiert. Die Rheinländer um Europameister Dang Qiu gewannen das Hinspiel beim Bundesliga-Rivalen 1. FC Saarbrücken am Freitagabend mit 3:2.