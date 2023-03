Schon vor dem Halbfinale der Tischtennis-Champions-League war klar, dass der diesjährige Sieger aus Deutschland kommen wird. Düsseldorf rang den TTC Neu-Ulm mit seinen Weltklasse-Spielern Dimitrij Ovtcharov, Tomokazu Harimoto und Truls Moregardh in einer erstmals ausgetragenen Verlängerung nieder, Saarbrücken setzte sich relativ klar (3:1 und 3:1) gegen den Post SV Mühlhausen aus Thüringen durch.

Am Freitag (19 Uhr) findet das Final-Hinspiel zwischen den aktuell beiden besten Bundesliga-Klubs statt: Die Borussia führt die Liga-Tabelle mit 32:8-Punkten vor Saarbrücken mit 30:12-Punkten an. Düsseldorf hat dabei eine Partie weniger absolviert und ist in der TTBL -Hauptrunde nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen.

Letzten Vergleich gewann Düsseldorf klar

Düsseldorf peilt nun den sechsten Gewinn der europäischen Königsklasse an, für die Saarbrücker wäre es der erste Titel in der Vereinsgeschichte. Das bislang letzte Duell zwischen den beiden Teams ging im Pokalhalbfinale mit 3:0 deutlich an die Borussia.