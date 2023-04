Es war eigentlich alles angerichtet für den Champions-League-Erfolg von Borussia Düsseldorf. Die Halle mit 1.100 Zuschauern ausverkauft, das Hinspiel mit 3:2 in Saarbrücken gewonnen. Doch in einem Herzschlagfinale schnappte der FCS den Rheinländern am Ende doch noch den Titel weg.

Qiu und Stumper siegen

Im ersten Spiel setzte sich Dang Qiu mit 3:1 gegen Darko Jorgic durch. Zwar erwischte der Saarbrücker den besseren Start, doch ab der Mitte des 2. Satzes übernahm der Europameister die Kontrolle und siegte letztlich verdient.

Das zweite Spiel war ein offener Schlagabtausch zwischen Anton Källberg und Patrick Franziska. Die ersten zwei Sätze hatte der Schwede gut im Griff, doch nach einem Tiebreak im dritten Satz kam gab es einen Bruch. Franziska war plötzlich einfallsreicher, machte weniger Fehler - und glich letztlich für Saarbrücken im Tiebreak aus.

Spiel drei sicherten sich wieder die Rheinländer in Person von Kay Stumper. Auch diesmal waren es umkämpfte Sätze, letztlich ließ er aber gegen Takuya Jin beim 3:0 nichts anbrennen.

Spiel vier und fünf gingen wieder an Saarbrücken, das damit das 2:3 aus dem Hinspiel ausglich. So wurde das Champions-League-Finale im sogenannten "Golden Match" entschieden.