Düsseldorf setzte sich im Halbfinale beim Final Four in Saarbrücken am Samstag gegen den polnischen Klub Bogoria Mazowiecki mit 3:1 durch. Der 44-Jährige Boll sorgte mit einem souveränen 3:0 gegen Takuya Jin für das zwischenzeitliche 2:1 und ebnete den Rheinländern damit den Weg ins Finale.

Boll: "Überrascht, dass es so reibungslos läuft"

Boll zeigte sich von Beginn an konzentriert und dominierte gegen Jin das Spiel - es war sein 151. Sieg für die Borussia in der europäischen Königsklasse. "Es bedeutet mir viel, die letzten Spiele meiner Karriere hoffentlich erfolgreich zu beenden. Ich habe mich gut vorbereitet, während der Weltmeisterschaft viel Tischtennis geschaut - ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass es so reibungslos läuft. Beim letzten Mal habe ich noch gegen Jin verloren. Deshalb bin ich heute sehr zufrieden mit meiner Leistung" , sagte Boll.

Für den Rekord-Europameister bietet sich beim Final-Four-Turnier im Saarland die vorletzte Titelchance seiner aktiven Laufbahn. Im Endspiel am Sonntag trifft Düsseldorf auf den Sieger der zweiten Halbfinalpartie zwischen Gastgeber 1. FC Saarbrücken und dem polnischen Klub KS Orlicz Suchedniow.

Källberg mit Licht und Schatten

Im ersten Match hatte Diang Qiu mit Milosz Redzimski zu Beginn noch einige Probleme. Der Europameister von 2022 zeigte aber starke Nerven und setzte sich letztendlich souverän mit 3:0 (13:11, 11:5, 13:11) durch. "Milosz ist wirklich stark gestartet und hat mich dazu gezwungen, mein Bestes zu geben" , sagte Qiu.

Im zweiten Einzel überraschte Bogorias Marek Badowski mit einem klaren 3:0 (11:8, 11:9, 11:10)-Erfolg über den Schweden Anton Källberg. "Der entscheidende Moment war der zweite Satz" , sagte Badowski nach der Partie. "Anton hatte eine 4:0-Führung, die ich aufholen konnte - und da wusste ich, dass das Match in meinen Händen liegt".

Nach Bolls Sieg hatte Källberg auch bei seinem zweiten Einsatz Mühe, behielt gegen Redzimski aber mit 3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 3:11, 6:2) die Oberhand und sicherte Düsseldorf das Final-Ticket.

Bundesliga-Titel als Schlusspunkt für Boll?

Am 15. Juni wird Boll im Bundesliga-Finale in Frankfurt seine Karriere beenden, die Düsseldorfer bekommen es dabei mit TTF Liebherr Ochsenhausen zu tun. Für den früheren Weltranglistenersten, der seine 15. nationale Meisterschaft anstrebt, markiert das Duell den Schlusspunkt seiner Karriere. Zuvor aber winkt die europäische Krone.