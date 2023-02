Tischtennis: WTT-Feeder in Düsseldorf erstmals vor Zuschauern

Duda und Winter unter den Top-Gesetzten

Auch in diesem Jahr zählen deutsche Spieler und Spielerinnen zu den Favoriten auf den Turniersieg. In den vergangenen Jahren konnten bereits Benedikt Duda (2021), Patrick Franziska (2022) sowie Dimitrij Ovtcharov und Xiaona Shan (2022) den Wettbewerb gewinnen. Duda ist beim ersten Turnier in dieser Woche hinter Omas Assar (Ägypten) und Wong Chun (Hongkong) an Nummer drei gesetzt. Als Lokalmatador ist auch der Düsseldorfer Kay Stumper in der zweiten Woche am Start.