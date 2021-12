Drei WTT-Feeder: Tischtennis-Weltpremiere in Düsseldorf

In Timo Bolls "Wohnzimmer" steigt ab Dienstag eine Tischtennis-Weltpremiere. Das neue Turnierformat WTT Feeder feiert in den Hallen des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf seine Einführung in den zu Jahresbeginn reformierten Wettkampfkalender des Weltverbandes ITTF.