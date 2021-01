Borussia Düsseldorf um Top-Star Timo Boll trifft im Halbfinale ab 11 Uhr auf den Titelverteidiger ASV Grünwettersbach, der TTC Bergneustadt spielt gegen die TTF Ochsenhausen. Anschließend wird ab 16 Uhr das Finale ausgetragen.

Düsseldorf klarer Favorit

Dabei gehen die Düsseldorfer als Favorit in das Turnier. Schließlich gewannen sie kurz vor Weihnachten die Champions League in eigener Halle. " Es ist doch klar, dass es uns allen gut getan hat. Wir wussten ja kaum noch, wie sich so ein Pokal anfühlt, haben jetzt aber wieder Blut geleckt ", sagte Boll im Interview mit der Tischtennis-Bundesliga (TTBL).

Auch in der Liga führt das Team von Trainer Danny Heister die Tabelle mit 20:2-Punkten souverän vor Ochsenhausen an - nur gegen Saarbrücken leistete man sich einen Ausrutscher.

Neben Boll, der am Anfang der Saison noch von Rückenproblemen geplagt wurde, ist vor allem Anton Källberg ein zuverlässiger Punktelieferant: Der Schwede gehört mit einer Bilanz von 14:1-Siegen zu den Topspielern der Liga und blieb während des Champions-League-Turniers ungeschlagen.

Halbfinal-Gegner Grünwettersbach ist in der Liga Tabellensiebter und verlor neun der letzten zehn Begegnungen mit der Borussia. Boll warnte jedoch davor, nur auf die bisherige Bilanz zu schauen: " Das ist ein sehr starker Gegner, den es aufgrund der individuellen Stärke der Spieler zu bewerten gilt. "

Bergneustadt mit Revanche gegen Ochsenhausen?

Im zweiten Halbfinale tritt der aktuell Liga-Vierte Bergneustadt gegen den Zweiten Ochsenhausen an. Das letzte Aufeinandertreffen Anfang Dezember verloren die Oberbergischen mit 0:3.

Benedikt Duda

Damals seien jedoch " einige Dinge gegen uns" gelaufen, sagte Bergneustadts Benedikt Duda der TTBL. "Ein Teamkollege war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wir mussten vorerst in Quarantäne und wussten nicht, ob wir überhaupt würden antreten können. Es stellte sich dann aber heraus, dass das Testergebnis falsch war. Es war sehr hektisch in diesen Tagen, und wir waren dadurch nicht richtig in Form."

Nun soll also die Revanche gelingen, auch wenn sich das Schwalbe-Team erneut als Außenseiter sieht. Ein wenig liebäugelt man aber bereits mit einem möglichen Endspiel: " Mir wäre Düsseldorf als Gegner lieber ", sagte Teamchef Heinz Duda: " Ich glaube aber, dass das Finale ein Selbstläufer wäre, weil die Jungs dann so viel Adrenalin im Blut hätten. "

Das Final Four im Überblick:

Halbfinale 1: TTF Ochsenhausen - TTV Bergneustadt

Halbfinale 2: ASV Grünwettersbach - Borussia Düsseldorf

Anschließend: Finale (ab 16 Uhr)

red | Stand: 07.01.2021, 09:59