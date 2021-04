Auch im zweiten Halbfinale der "best of three"-Serie gegen den ASV Grünwettersbach am Samstag ließ das Team um Timo Boll nichts anbrennen und setzte sich wie schon im ersten Spiel vor einer Woche glatt mit 3:0 durch. Im Finale trifft der deutsche Rekordmeister entweder auf den 1. FC Saarbrücken oder auf die TTF Ochsenhausen, die das zweite Halbfinale bestreiten.