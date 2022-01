Final Four: Boll fällt wegen Verletzung aus

Das teilte der Rekordmeister am Mittwoch (05.01.2222) mit. Der 40-Jährige laboriert noch an einer Bauchmuskelverletzung, die er sich bei der WM zugezogen hatte.

Boll hat sich nach seiner überstandenen Corona-Infektion vergangene Woche wegen der Verletzung untersuchen lassen. Ein Muskelanriss sei demnach laut einer Vereinsmitteilung noch nicht "vollständig auskuriert" . Ein Einsatz am Wochenende komme deshalb " nicht in Frage ". Boll werde "seine Mannschaft aber dennoch von der Bank aus unterstützen und reist wie seine Kollegen am Freitag an" , hieß es weiter in der Mitteilung.

Halbfinale gegen Fulda-Maberzell

"Wir greifen an und werden unsere Chancen bekommen, wenn alle anderen Spieler bis Samstag fit bleiben. Wir fahren nach Ulm, um den Titel zu gewinnen" , sagte Cheftrainer Danny Heister: " Natürlich ist für uns Timos Ausfall auf den ersten Blick hart. Aber auch ohne ihn sind die Jungs absolut konkurrenzfähig."

Titelverteidiger Düsseldorf trifft im Halbfinale am Samstag (13 Uhr) auf den TTC Fulda-Maberzell. Den zweiten Endspiel-Teilnehmer (17.30) ermitteln Vizemeister 1. FC Saarbrücken mit Bolls Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska und der Post SV Mühlhausen.

Stand: 05.01.2022, 14:37