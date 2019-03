Aufgrund der gestiegenen Belastungen auf internationaler Ebene wird Boll in Zukunft nicht mehr bei den nationalen Titelkämpfen aufschlagen. "Ich denke schon, dass mein Entschluss endgültig ist ", sagte er. Ursprünglich hatte Boll geplant, seine DM-Karriere schon 2018 zu beenden, seinen Sinneswandel sah der nur rund 100 km von Wetzlar in Höchst/Odenwald aufgewachsene EM-Rekordchampion durch die emotionalen Momente bei der Siegerehrung bestätigt: "In der Heimat ist es das schönere Ende."

Mittelham holt Einzel-Titel der Frauen

Wetzlar, wo Doppel-Europameisterin Nina Mittelham (Berlin) bei den Damen durch ihren ersten Erfolg die Nachfolge der erkrankt fehlenden Titelverteidigerin Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) antrat, bleibt Boll jedoch nicht nur als Heimspiel in guter Erinnerung. Der Weltranglistenfünfte übertrumpfte mit der Gesamtbilanz seiner 20 DM-Starts (16-mal Gold, siebenmal Silber und fünfmal Bronze) die bisherige Bestmarke von Bundestrainer und Ex-Doppelweltmeister Jörg Roßkopf (16/5/6).

Seine Klasse und besonders auch seine Popularität dürften den Titelkämpfen künftig fehlen. Mehrere hundert Kinder und Jugendliche in einer über 50 m langen "Warteschleife" bei Bolls obligatorischem Autogrammmarathon zeugten ebenso von der Beliebtheit des Linkshänders wie nur wenig kürzere Schlangen an den Eingängen während der laufenden Finalrunden am Schlusstag.

Boll-Livestream hält Ansturm nicht stand

Die mit jeweils 3.300 Zuschauern an den beiden letzten DM-Tagen ausverkaufte Rittal Arena und Serverprobleme bei den Livestreams von Bolls Halbfinale (4:2 gegen Dang Qiu/Grünwettersbach) und Endspiel waren nur weitere Belege für die Strahlkraft des Idols.

Stand: 03.03.2019, 17:28