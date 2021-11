Das Team um Timo Boll feierte am Donnerstagabend einen souveränen 3:0-Erfolg über Sporting Lissabon und hat nun 4:0-Punkte auf dem Konto bei einem Spielverhältnis von 18:1.

Keinen einzigen Satz abgegeben

Gegen die Portugiesen blieben die Düsseldorfer ohne Satzverlust. Anton Källberg (14:12, 12:10, 11:8 gegen Diogo Silva), Boll (11:8, 11:8, 11:5 gegen Diogo Carvalho) und Dang Qiu (11:7, 11:4, 11:9 gegen Bode Abiodun) gaben sich gegen Lissabon keine Blöße.

"Es macht einfach Spaß, unserer Mannschaft zuzuschauen" , sagte Manager Andreas Preuß. "Sie sind alle gut drauf, pushen sich gegenseitig und sind vor allem weiterhin hungrig, sie wollen jedes Spiel gewinnen ". Am Vortag hatte die Borussia das spanische Team von DKV Borges Vall bereits mit 3:0 abgefertigt.

Neuer Modus in der Königsklasse

Die Königsklasse wurde in diesem Jahr von 16 auf 24 Vereine aufgestockt und um eine weitere Gruppenphase erweitert. In einer ersten Phase, der sogenannten Stage 1, hatten die acht top-gesetzten Mannschaften noch Pause. Die auf Position neun bis 24 gesetzten Teams spielten in der Stage 1 acht Teilnehmer aus.

Die Qualifizierten und die acht Top-Gesetzten, darunter auch die Borussia, treten nun in der Stage 2 in vier Gruppen mit je vier Teams gegeneinander im Rahmen eines Drei-Tages-Turniers an. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Runde ein. Alle Spiele der Gruppe A finden beim Titelverteidiger in Düsseldorf statt.

Der Spielplan der Gruppe A:

Mittwoch, 3. November

SPG Walter Wels (AUT/Setzungsposition 9) - Sporting Lissabon (POR/7) 3:2

DKV Borges Vall (ESP/13) - Borussia Düsseldorf (1) 0:3



Donnerstag, 4. November

DKV Borges Vall - SPG Walter Wels 3:1

Borussia Düsseldorf - Sporting Lissabon 3:0



Freitag, 5. November

Sporting Lissabon - DKV Borges Vall, 14.30 Uhr

Borussia Düsseldorf - SPG Walter Wels, 19.00 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Tischtennis-Ass Timo Boll: Zwischen Kaffee und Champions League. Mittagsmagazin. . 02:29 Min. . Verfügbar bis 04.11.2022. Das Erste. Von Florian Kurz.

Stand: 04.11.2021, 23:30