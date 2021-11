Anton Källberg, Timo Boll und Dang Qiu hatten mit ihren Gegnern wenig Probleme. Nur Källberg wackelte im ersten Satz gegen Marc Duran und verlor mit 8:11. Doch am Ende gewann der Schwede die Partie mit 3:1. Timo Boll (3:0 gegen Viktor Briodd) und Dang Qiu (3:0 gegen Joan Masip) sorgten für den klaren Erfolg, der bereits nach 75 Minuten eingetütet war.

Königsklasse wurde aufgestockt

Die Königsklasse wurde in diesem Jahr von 16 auf 24 Vereine aufgestockt und um eine weitere Gruppenphase erweitert. In einer ersten Phase, der sogenannten Stage 1, hatten die acht top-gesetzten Mannschaften noch Pause. Die auf Position neun bis 24 gesetzten Teams spielten in der Stage 1 acht Teilnehmer aus.

Die Qualifizierten und die acht Top-Gesetzten, darunter auch die Borussia, treten nun in der Stage 2 in vier Gruppen mit je vier Teams gegeneinander im Rahmen eines Drei-Tages-Turniers an. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Runde ein. " Es wird spannend zu sehen, wer mit dem Modus am besten zurechtkommt ", sagt Borussias Topspieler Timo Boll vor dem Auftaktspiel. " Aber für uns Spieler ist es nicht neu, Tag für Tag Spiele zu bestreiten. Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und sicher eine Runde weiterkommen ", so der Routinier.

Als nächstes gegen Sporting Lissabon und die SPG Walter Wels

Alle Spiele der Gruppe A finden beim Titelverteidiger in Düsseldorf statt. Dabei bekommt es die Borussia neben den Spaniern mit der SPG Walter Wels aus Österreich und Sporting Lissabon (Portugal) zu tun.

" Nominell ist Sporting der stärkste Gegner, aber auch Wels und Borges sind nicht zu unterschätzen. Die Jungs können alle Tischtennis spielen und werden uns sicher nicht kampflos die Punkte überlassen. Daher werden wir mit voller Konzentration in jede Partie gehen, um unser Ziel zu erreichen ", wird Manager Andreas Preuß auf der klubeigenen Webseite zitiert.

Heister: " Unser Ziel ist klar, wir wollen Gruppenerster werden "

Leichte Spiele wird es nicht geben. Gegen den Champion werden alle Teams zur Bestform auflaufen, doch Trainer Danny Heister ist von seiner Truppe überzeugt: " Unser Ziel ist klar, wir wollen Gruppenerster werden, um in der nächsten Runde gegen einen Zweiten spielen zu können ", so der Niederländer.

Der Spielplan der Gruppe A:

Mittwoch, 3. November

SPG Walter Wels (AUT/Setzungsposition 9) - Sporting Lissabon (POR/7) 3:2

DKV Borges Vall (ESP/13) - Borussia Düsseldorf (1) 0:3



Donnerstag, 4. November

DKV Borges Vall - SPG Walter Wels, 14.30 Uhr

Borussia Düsseldorf - Sporting Lissabon, 19.00 Uhr



Freitag, 5. November

Sporting Lissabon - DKV Borges Vall, 14.30 Uhr

Borussia Düsseldorf - SPG Walter Wels, 19.00 Uhr

Stand: 03.11.2021, 21:30