Timo Boll und der deutsche Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf haben zum fünften Mal die Champions League gewonnen. Der deutsche Rekordchampion feierte im Finale gegen Titelverteidiger Fakel Orenburg mit dem deutschen Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov einen souveränen Sieg.

Revanche gelungen

Nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel gewannen die Rheinländer das Rückspiel in Russland am Freitag mit 3:1. Damit zog das Boll-Team mit Rekordsieger RV Charleroi aus Belgien gleich. Die Borussia hatte die 1998 gegründete Champions League bereits in den Jahren 2000, 2009, 2010 und 2011 gewonnen. Zudem gelang der Mannschaft von Trainer Danny Heister die Revanche für die Final-Niederlagen gegen Orenburg 2015 und 2017.