Der deutsche Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf hat das erhoffte Wunder in der Champions League verpasst und ist im Halbfinale ausgeschieden. Der Titelverteidiger um Rekord-Europameister Timo Boll setzte sich im Rückspiel gegen das russische Spitzenteam UMMC Werchnjaja Pyschma zwar 3:2 durch, die Rheinländer hatten das Hinspiel jedoch 1:3 verloren.

Düsseldorf mit mutiger Aufstellung

Coach Danny Heister hatte sich vor dem Match für eine mutige Aufstellung entschieden, die auf einen 3:0-Heimsieg ausgerichtet war. Er stellte Kristian Karlsson an Position eins, Timo Boll an zwei und den Ägypter Omar Assar an drei auf und traf mit dieser Variante die erhofften Paarungen Karlsson gegen Jonathan Groth, Boll gegen Fang Bo und Assar gegen Andrej Gacina.

Der Schwede Karlsson brachte die Gastgeber in Führung, anschließend siegte Boll gegen den Chinesen Fang Bo, nachdem der Düsseldorfer zwei Matchbälle abgewehrt hatte und nährte die Hoffnungen auf eine Aufholjagd. Doch im Anschluss unterlag Assar dem Kroaten Gacina, die Niederlage von Karlsson gegen Bo besiegelte dann das Aus der Düsseldorfer.

Video starten, abbrechen mit Escape Tischtennis: Borussia Düsseldorf verpasst CL-Finale | Sportschau | 22.03.2019 | 01:30 Min. | Verfügbar bis 22.03.2020 | Das Erste

Stand: 22.03.2019, 09:00