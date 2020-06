Timo Boll ist die Rückkehr in den Wettkampfmodus nach der Corona-Zwangspause gelungen. Der 39-Jährige von Borussia Düsseldorf steht bereits nach dem ersten Tag der neuen Turnierserie "Düsseldorf Masters" als Halbfinalist fest.

In seinem "Wohnzimmer" setzte sich Boll im Achtelfinale am Montag (01.06.2020) souverän mit 3:0 gegen Kirill Fadeev vom TTC Ruhrstadt Herne durch. Im Viertelfinale schlug er dann seinen schwedischen Vereinskollegen Anton Källberg mit 3:1. Der nächste Gegner wird am Dienstag ermittelt.

Auch Ovtcharov startet mit Sieg

Auch Dimitrij Ovtcharov ist erfolgreich in das Turnier gestartet. Gegen den 19 Jahre alten Fan-Bo Meng vom Bundesligisten TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell gewann der Weltranglistenelfte mit 3:1. Ovtcharovs nächster Gegner ist Nationalteamkollege Dang Qiu vom ASV Grünwettersbach. Am Dienstag folgen ab 9.30 Uhr die restlichen Viertelfinals, das Halbfinale und das Endspiel.

Besondere Hygiene-Vorkehrungen

Das Turnier, das von Borussia Düsseldorf in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) auf die Beine gestellt wurde, findet ohne Zuschauer statt. Zum Hygienekonzept gehört unter anderem, dass bei jedem Aufschlag ein neuer Ball verwendet und der Tisch nach jedem Match desinfiziert wird. Der Schiedsrichter trägt einen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe, auf Seitenwechsel und Coaching an der Box wird verzichtet.

Neben deutschen Nationalspielern wie Boll und Ovtcharov nehmen an den "Düsseldorf Masters" auch ausländische Profis wie der Schwede Kristian Karlsson oder der Ägypter Omar Assar teil. " Die Spieler sind sehr heiß darauf. Sie haben unglaublich viele Einheiten trainiert und wollen nun unbedingt spielen ", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf vor dem Auftakt.

Für die Profis bringt das Turnier die ersten Duelle auf Wettkampfbasis seit fast drei Monaten. Es soll vorerst wöchentlich mit wechselnden Teilnehmern stattfinden.

Video starten, abbrechen mit Escape Timo Bolls neuer Tischtennis-Alltag in Zeiten von Corona. Sportschau. . 05:14 Min. . Verfügbar bis 30.05.2021. Das Erste.

Stand: 01.06.2020, 15:00