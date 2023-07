Pläne für zuletzt in Erwägung gezogene Teilnahmen an den WTT -Turnieren ab Ende Juli zunächst in Lima (Peru) und danach in Rio de Janeiro (Brasilien) hat der 42-Jährige trotz seiner Genesung von einer monatelangen Schulterverletzung mittlerweile wieder verworfen. Das nächste wichtige Ziel sei " auf jeden Fall die Mannschafts-EM im September in Malmö ", sagte Boll.

Boll mit Comeback zufrieden

Der ehemalige Weltranglisten-Erste weiß auf der Zielgeraden seiner Karriere vermutlich genau, was er seinem Körper noch zumuten kann und was nicht. Mit seinem Comeback bei den Finals war Boll zufrieden, auch wenn er beim 3:1-Finalsieg gegen Saarbrücken im Duell mit dem Japaner Jin Takuya beim 1:3 (6:11, 11:8, 9:11, 9:11) den einzigen Punkt der Düsseldorfer abgab.

Ich bin erstmal froh, dass das Team gewonnen hat. Das war heute das Wichtigste. Timo Boll nach dem 33. DM-Sieg von Borussia Düsseldorf