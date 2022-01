Tischtennis: Boll-Einsatz bei Pokal-Endrunde fraglich

" Timo kämpft noch mit den Folgen seiner Verletzung bei der WM in der Bauchmuskulatur. Hinter ihm steht mehr als ein Fragezeichen ", sagte Düsseldorfs Manager Andreas Preuß.

Von Corona vollständig genesen

Boll hat seit seinem WM -Halbfinale Ende November in Houston kein Match mehr bestritten. Bereits in Texas war der 40 Jahre alte Europameister wegen des Anrisses eines Bauchmuskels nur unter Schmerzen angetreten. Vor Weihnachten erkrankte der doppelt geimpfte Weltranglistenzehnte an Corona.