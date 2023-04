Tischtennis: Timo Bolls WM-Start steht auf der Kippe

Borussia hofft im Bundesliga-Endspurt auf Boll

Durban gehört im Fahrplan des früheren Weltranglistenersten zu seiner siebten Olympia-Teilnahme bei den Spielen 2024 in Paris bisher zu einer wichtigen Durchgangsstation. Aufgrund seiner Reduzierung von Turnierstarts hätten die Titelkämpfe wegen ihrer vielen Weltranglistenpunkte eine relativ hohe Bedeutung für den Routinier.

Zudem setzt die Borussia für die frühestens im Mai beginnenden Bundesliga-Playoffs ebenfalls auf eine Genesung ihres Stars. Nach dem verpassten Triumph in der Champions League wollen die Düsseldorfer zumindest Deutscher Meister werden. Die Liga führen sie derzeit mit zwei Punkten Vorsprung vor Saarbrücken an - am Gründonnerstag können sie mit einem Sieg beim ASV Grünwettersbach vier daraus machen.