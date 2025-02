Der 43 Jahre alte Boll holte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Alliance Nimes/Montpellier TT den entscheidenden zweiten Punkt für die Rheinländer. Das Hinspiel in Frankreich hatte Düsseldorf 3:0 gewonnen.

Boll gewann am Sonntag beim Stand von 1:1 gegen Antoine Hachard mit 3:1 (11:8, 11:9, 10:12, 11:8). Zuvor hatte der frühere Europameister Dang Qiu seinen Nachfolger Alexis Lebrun geschlagen (3:0), Anton Källberg verlor knapp gegen den Olympiadritten Felix Lebrun (2:3). Durch den Erfolg über die Franzosen ist Düsseldorf beim Final Four am 31. Mai und 1. Juni in Saarbrücken dabei.

Der Rekordchampion wartet seit 2021 auf den nächsten Titel in der Königsklasse. In den vergangenen beiden Jahren unterlag die Borussia dem 1. FC Saarbrücken im Finale.

Boll will runden Karriereabschluss