Trotz eines souveränen 3:0-Erfolgs im Hinspiel erwartet den 43-Jährigen mit der Borussia am Sonntag im Viertelfinale allerdings ein heißer Kampf. Sollten die Düsseldorfer im Heimspiel gegen Alliance Nimes/Montpellier mit dem französischen Weltklasse-Brüderpaar Felix und Alexis Lebrun nicht mindestens zwei Einzelsiege holen, muss ein Golden Match die Entscheidung bringen. Ein vorzeitiger Abschied Bolls von der großen internationalen Tischtennis-Bühne ist durchaus möglich.

Zwei Titelchancen für Boll und die Borussia

Beim Golden Match würde direkt im Anschluss in maximal drei weiteren Einzeln jeweils ein weiterer Satz gespielt. Wer zuerst zwei gewonnen hat, zieht ins "Final Four"-Turnier ein, das am 31. Mai und 1. Juni in Saarbrücken ausgetragen wird. Die Voraussetzungen nach dem Hinspielsieg seien gut, " aber wir wissen alle, dass es wieder bei null anfängt. Wir brauchen zwei Siege, das fünfte Spiel hat also eine besondere Bedeutung und es wird deshalb auch ein bisschen ein Aufstellungspoker ", sagte Borussias Trainer Danny Heister am Donnerstag.

Natürlich haben wir gute Voraussetzungen mit dem 3:0 aus Montpellier. Danny Heister, Trainer von Borussia Düsseldorf

Boll, der seine Nationalmannschaftskarriere bereits im Sommer nach der siebten Olympia-Teilnahme in Paris beendet hatte und zum Saisonende auch in Düsseldorf aufhört, " würde gerne noch einen Titel mit Borussia gewinnen ". Das hatte der Linkshänder vor der Saison gesagt. Damals hatte er noch drei Titelchancen, doch seit dem frühen Aus im nationalen Pokal gegen den TTC Fulda-Maberzell im Achtelfinale sind es nur noch zwei.

Timo Boll warnt nach dem klaren Hinspielerfolg

In der Bundesliga führt die Borussia die Tabelle derzeit punktgleich mit den TTF Ochsenhausen an, und in der Champions League winkt am Sonntag der Sprung ins Saisonfinale der besten vier Teams. Der ist aber alles andere als sicher - das wusste Boll, der im Hinspiel das dritte Einzel gewann, bereits nach dem überraschend klaren Erfolg in Frankreich: " Jedes Spiel stand auf des Messers Schneide. Das hätte auch 0:3 gegen uns ausgehen können. Wir sind noch lange nicht durch. "

Für Boll geht es weniger um den Ausbau der Titelsammlung mit der Borussia, die mit einer jeweils zweistelligen Zahl an Meisterschaften und Pokalsiegen sowie fünf Triumphen in der Königsklasse ohnehin kaum Luft nach oben hat, sondern um einen runden Abschluss seiner Karriere mit einer Mannschaft, in der Anton Källberg und Dang Qiu mittlerweile die Topspieler sind. Källberg und Qiu waren es auch, die in Frankreich mit ihren Einzelsiegen gegen die Lebrun-Brüder den Grundstein zum Sieg legten.

Wir werden noch einmal einen guten Tag wie im Hinspiel brauchen. Timo Boll

Boll muss an der Platte nichts mehr beweisen, will aber trotz nachlassenden Potenzials auf seiner Abschiedstour bestätigen, dass er auf höchstem Niveau konkurrenzfähig ist. Am 15. Spieltag der Bundesliga hat der ehemalige Weltranglistenerste beim 0:3 gegen den 1. FC Saarbrücken und einer schmerzlich deutlichen Einzelniederlage gegen seinen Freund Patrick Franziska sein 600. Spiel für die Borussia bestritten. Dem sollen in der Königsklasse noch ein paar mehr als das am Sonntag folgen.

Rückspiel gegen die Franzosen ist ausverkauft

Weg ins Final Four: Verliert die Borussia ihr Heimspiel gegen Nimes/Montpellier mit 0:3 oder 1:3, wird es besagtes Golden Match mit maximal drei Einzelsätzen geben. Bei einer 2:3-Niederlage und natürlich jedem Sieg wären die Düsseldorfer Sieger des Duells. Welche Rolle Boll im Aufstellungspoker Heisters übernimmt, wird sich am Sonntag zeigen.

Die Partie gegen die Franzosen beginnt um 13 Uhr im Düsseldorfer ARAG CenterCourt und ist bereits ausverkauft. Heister freut sich auf das Rückspiel und wird alles daran setzen, den internationalen Abschied Bolls zu verzögern - und zwar bis zum 1. Juni, wenn in der Saarlandhalle vor 4.500 Zuschauern die beste Mannschaft Europas gekürt wird: " Es ist immer schön, solche Highlights, solche großen Spiele machen zu dürfen. Deshalb machen wir diesen Sport. "

