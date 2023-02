TTBL: Borussia Düsseldorf gewinnt Spitzenspiel in Saarbrücken

Düsseldorfs Kay Stumper hatte in seiner Partie gegen den Bundesliga-Debütanten Yigenler große Mühe und setzte sich erst im entscheidende fünften Satz durch.

"Ich war noch nicht zu 100 Prozent fit und habe auch in den vergangenen drei oder vier Wochen nicht sehr viel trainieren können. Im zweiten Satz hatte ich Probleme mit der Muskulatur. Am Ende bin ich froh, dass ich gewinnen konnte" , sagte Stumper nach seinem Erfolg.

Källberg gewinnt beide Duelle

Düsseldorfs Dang Qui musste den Anstrengungen im Champions-League-Halbfinale am vergangenen Wochenende Tribut zollen. "Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich zwei Tage nach dem Champions League Spiel nicht müde war. Aber das soll die Leistung von Jin nicht schmälern." Jin setzte sich durch und holte die einzigen Punkte für Saarbrücken.

Der überragende Mann des Abends war Düsseldorfs Anton Källberg, der sowohl Polansky als auch Yigenler souverän besiegte.

"Froh, dass wir die Punkte in der Tasche haben"

"Das war heute ein Arbeitssieg für uns und nach Sonntag natürlich für alle nicht leicht. Normalerweise reisen wir am Tag vor dem Spiel an. Aber ich wollte den Jungs noch einen Tag zuhause ermöglichen, darum haben wir das heute als Tagestour organsiert. Ich bin froh, dass wir die Punkte in der Tasche haben" , sagte Düsseldorfs Trainer Danny Heister nach dem Erfolg.

Mit dem Sieg baut Borussia Düsseldorf die Tabellenführung aus und hat nun vier Punkte Vorsprung auf Saarbrücken.

Quelle: red / TBBL