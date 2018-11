Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf um Spitzenspieler Timo Boll ist überraschend im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs gescheitert.

Die Rheinländer verpassten am Freitagabend (16.11.2018) nach sechs Titeln in Folge den Einzug ins Final Four durch ein 2:3 beim ASV Grünwettersbach. Die Borussia war als klarer Favorit zum Duell mit dem Vorletzten der Bundesliga-Tabelle in Baden-Württemberg angetreten.

Düsseldorf ging zunächst durch Siege von Kristian Karlsson gegen Ricardo Walther (3:0) und Europameister Boll gegen Dang Qiu (3:1) mit 2:0 in Führung.

Timo Boll verliert Einzel gegen Walther

Doch Niederlagen von Anton Källberg gegen Sathiyan Gnanasekaran (2:3) sowie von Boll gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Walther (1:3) machten das entscheidende Schlussdoppel erforderlich. Darin verloren Karlsson/Källberg gegen Gnanasekaran/Qiu mit 1:3.

Während Grünwettersbach, ein Stadtteil von Karlsruhe, den Coup feiert, herrscht bei den Düsseldorfern große Enttäuschung. "Wir sind alle sprachlos" , wird Trainer Danny Heister auf der Klub-Homepage zitiert. Anton Källberg habe "einen schlechten Tag erwischt" . "Nach der Niederlage im Einzel kam er mit dem Druck im Doppel nicht mehr klar" , sagte Heister.

