Timo Boll: Mit 40 Jahren zur Einzelmedaille

Umso mehr will sich Boll in den "richtigen Flow" bringen: Schon in seinem Auftaktmatch gegen Werder Bremens kasachischen Bundesliga-Spieler Kirill Gerassimenko macht sich der frühere Weltranglistenerste auf die Suche nach Rhythmus, Selbstvertrauen und Feingefühl, immer aber auch notfalls dazu bereit, " mich in die Bälle reinzuquälen und einfach einmal eine Runde zu überstehen, ohne zu glänzen ".

"Es können meine letzten Spiele sein"