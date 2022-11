So richtig gewöhnt hat sich Kay Stumper an den ganzen Trubel noch nicht. "Man muss die Konzentration hochhalten, körperlich fit bleiben" , betont er im WDR-Gespräch. "Aber ich bin mental stark genug, um so straffe Zeitpläne durchzustehen."

Der 20-jährige Tischtennis-Shootingstar gilt als größte deutsche Nachwuchshoffnung und steckt gerade voll im Stress. Doch es ist für den jungen Profisportler positiver Stress – Stumper darf sich nach einer starken Leistung beim allerersten internationalen Auftritt mit dem deutschen Team bei der WM im Oktober in China Vize-Weltmeister nennen. Und nun steht das nächste Highlight an: Das WTT -Feeder-Turnier in Düsseldorf (Dienstag, 22.11.2022).