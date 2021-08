Am Freitag (20.08.2021) nun beginnt mit der ersten Partie der neuen Saison gegen den Post SV Mühlhausen (20 Uhr) die Mission Titelverteidigung in der Liga, und da haben sich die Vorzeichen für Borussia gedreht, wie Heister im Gespräch mit dem WDR weiß. Letztes Jahr seien die Saarbrücker in der Favoritenrolle gewesen, doch "dieses Jahr sind wir wieder die Gejagten ", so Heister.

Kurze Vorbereitung wegen EM und Olympia

Erschwerend kommt für die Borussia zum Saisonstart hinzu, dass für fast alle Spieler in diesem Sommer durch die EM in Polen und die Olympischen Spiele in Tokio keine richtige Regeneration möglich war. Bis auf Neuzugang Dang Qiu waren alle Spieler in beiden Wettbewerben am Start.