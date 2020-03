Timo Boll: "Olympia-Verschiebung für viele bitter"

Wie der Stand für die kommenden Wettkämpfe ist und wann wir wieder starten, steht in den Sternen. Ich versuche, dem Körper die Zeit zu geben, zu regenerieren. Denn, wenn es wieder losgeht, wird viel nachgeholt und in den Terminkalender reingepresst. Das wird heftig.

Im Juni soll noch die von März verschobene WM in Südkorea stattfinden. Glauben sie, das ist angesichts von Corona realistisch?

Boll: Ich bin sehr skeptisch. Wenn Olympia im Juli verschoben wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann im Tischtennis eine Großveranstaltung im Juni stattfindet. Das würde mich sehr überraschen. Ich denke, sie wird nochmal nach hinten verlegt. Ich habe allerdings wenig Kontakt zum Weltverband gehabt und kenne die Planung nicht genau.

Sie sprechen das andere Großereignis, die Olympischen Spiele, an. Diese sind auf 2021 verschoben wurden. Eine richtige Entscheidung?