Der Düsseldorfer musste sich am Freitagabend (31.01.2020) im Achtelfinale der German Open in Magdeburg dem Weltranglisten-Ersten mit 2:4 geschlagen geben. Damit bleibt Fan Zhendong der einzige Weltklasse-Spieler, gegen den Boll in seiner Karriere noch nie gewonnen hat. Lediglich beim Weltcupturnier 2019 in Linz hatte Boll seinen asiatischen Gegner beim 3:4 einmal fast am Rande einer Niederlage.

" Er setzt einen enorm unter Druck. Ich weiß nicht, ob ich es je schaffen werde, ihn zu schlagen ", so Boll nach der Partie. Immerhin habe er aber das Gefühl: " Ich kann mithalten. "