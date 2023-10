Dang Qiu im Achtelfinale des Frankfurter Tischtennis-Turniers

Der 27-Jährige von Borussia Düsseldorf gewann am Montagabend sein Auftaktmatch gegen Darko Jorgic in 3:0 Sätzen. Der 25 Jahre alte Slowene steht in der Weltrangliste auf Platz elf und spielt in der Bundesliga für den 1. FC Saarbrücken.

Nächster Gegner von Dang Qiu ist der 17 Jahre alte Franzose Felix Lebrun. Das Turnier der neuen Serie "World Table Tennis" (WTT) ist das erste internationale Tischtennis-Turnier in Deutschland seit der Coronavirus-Pandemie.

Preisgeld in Höhe von 500.000 Dollar

Mit einem Preisgeld von 500.000 Dollar ist es etwa doppelt so hoch dotiert wie die letzten German-Open-Wettbewerbe 2020 in Magdeburg und 2019 in Bremen. Bei den Männern sind von den Top 30 der aktuellen Weltrangliste 25 Spieler in Frankfurt am Start.

Quelle: dpa