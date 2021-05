Tischtennispieler Källberg - Der "Joker" im Schatten von Boll

Wohl nur eingefleischtere Interessierte können mit dem Namen von Bolls Teamkollegen etwas anfangen. Doch der Schwede hat in dieser Spielzeit deutlich gezeigt: Ihm kann die Zukunft gehören. Besonders, wenn der inzwischen 40-jährige Boll die aktive Tischtennis-Bühne mal verlässt. So ganz nebenbei mauserte sich Källberg zum besten Spieler der fast abgelaufenen Tischtennis-Saison.

Bester TTBL-Spieler der Saison

Zusammen nur drei Niederlagen in Bundesliga, Champions League und Pokal musste er hinnehmen. "Natürlich ist Timo der Star, aber ich hoffe ihn bald herausfordern zu können im Kampf um die Spitzenposition der Borussia. Ich spiele jetzt gerade das beste Tischtennis meiner Karriere" , sagt Källberg im WDR-Interview.

Seine Entwicklung hat Källberg auch schon in internationalen Spielen gezeigt: Beim ersten großen Turnier nach der Corona-Pause im März schlug er zwei asiatische Topspieler, ehe er unglücklich gegen Dimitrij Ovtcharov im Viertelfinale ausschied.

Källberg konnte sich in Ruhe entwickeln

Seine erstaunliche Entwicklung in Deutschland begann mit dem Wechsel 2014 in die 2. Bundesliga und dem Training am Tischtennis-Stützpunkt in Ochsenhausen. "Der Wechsel als Jugendlicher war keine schwere Entscheidung. Ich habe viel Hilfe bekommen und die 2. Bundesliga hat sehr viel Spaß gemacht", sagt Källberg.

2017 folgte der Wechsel ins Mekka des deutschen Tischtennis, nach Düsseldorf. Dort hat sich Källberg, 23, seitdem von einem Talent zu einem Topspieler entwickelt. Wenn auch ein wenig abseits der öffentlichen Wahrnehmung, in der es immer noch sehr oft vor allem um Boll geht.

"Wollen die perfekte Saison"

Nun wartet Saarbrücken im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Die Saarländer sind der Titelverteidiger, Düsseldorf dagegen die beste Hauptrundenmannschaft. Vier Spieler der Top 35 der Welt stehen am Tisch. "Es wird sehr eng, ein 50:50-Spiel" , sagt Düsseldorfs Coach Danny Heister.

Ein formstarker Källberg könnte der "Joker" der Borussia werden und ihr das Triple sichern. Es wäre sein zweites mit Düsseldorf nach 2018. Der Trainer Heister sagt: "Anton kann eine wichtige Rolle spielen. Aber wir brauchen alle auf einem hohen Niveau."

Vertrag frühzeitig verlängert

Källberg selbst schaut auch schon voraus: Er sagt, er fühle sich "sehr wohl bei Borussia" . Gerade zieht mit seiner Freundin in eine neue Wohnung. Auch Borussia weiß um das Wohlbefinden des Schweden. So verlängerte man im Januar frühzeitig den Vertrag um ein weiteres Jahr. Das langfristige Ziel des Schweden? Källberg sagt, er würde irgendwann gerne der "neue Timo Boll" werden, "auch wenn das fast unmöglich ist."

Stand: 31.05.2021, 10:01