Tischtennis-EM: Dang Qiu entthront Timo Boll

Boll denkt nicht an Karriere-Ende

" Gegen Timo Boll zu spielen, ist eine der schwersten Aufgaben im europäischen Tischtennis. Dass ich es jetzt endlich geschafft habe, ihn zu besiegen, ist ein Traum ", sagte Qiu. Im Endspiel trifft Dang Qiu am Sonntag (16.00 Uhr/ZDF) entweder auf den Slowenen Darko Jorgic oder Karlsson.

Die Vorbereitung des achtmaligen Champions Boll war durch die Spätfolgen eines Rippenbruchs stark beeinträchtigt gewesen. An das Ende seiner einzigartigen Karriere denkt Boll trotz der Probleme und der klaren Niederlage aber nicht. " So ein Spiel ist zäh, wenn es so deutlich ausgeht, aber ich habe noch viel Spaß am Tischtennis. Ich freue mich schon auf die nächste Trainingseinheit mit Dang. "

Mittelham greift bei den Frauen nach Gold

Neben Qiu greift bei der EM auch dien gebürtige Willicherin Nina Mittelham nach Gold. Sie setzte sich am Samstag im deutschen Halbfinalduell gegen die Vorjahres-Zweite Shan Xiaona (Berlin) mit 4:1 durche.

Mittelhams Gegnerin im Endspiel am Sonntag (14.30/ZDF) ist die Österreicherin Sofia Polcanova, die in der Vorschlussrunde die deutsche Meisterin Sabine Winter (Schwabhausen) mit 4:3 bezwang. Die unterlegenen Halbfinalistinnen dürfen sich mit Bronzemedaillen trösten.