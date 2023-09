Tischtennis-EM: Deutschland Gruppensieger - Rückschlag für Boll

Der 42 Jahre alte EM-Rekordsieger musste beim 3:1 der DTTB-Männer gegen Polen gegen 25 Jahre jüngeren Nobody Milosz Redzimski mit 1:3 unerwartet einen Dämpfer für seine Ambitionen auf eine Rückkehr zu früherer Stärke nach monatelanger Verletzungspause hinnehmen.

Trotz Bolls Niederlage zum zwischenzeitlichen 1:1 sicherten sich die deutschen Titelverteidiger in ihrer Dreier-Gruppe nach ihrem 3:0-Auftaktsieg am Vortag gegen Finnland den standesgemäßen Platz in der Runde der besten 16.

Gegner in der K.o.-Phase steht noch nicht fest

Ihre nächsten Gegner für die entscheidenden Begegnungen kennen die DTTB-Asse noch nicht. Die K.o.-Phase der Titelkämpfe beginnt erst am Donnerstag. Die Auslosung findet am Dienstag nach Beendigung aller Vorrundenspiele statt. Am spielfreien Mittwoch ist der Kongress des Europa-Verbandes ETTU angesetzt.