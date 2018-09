Timo Bolls erfolgreiches Comeback auf internationaler Bühne und die ersten beiden Medaillen haben am Donnerstag (20.09.2018) bei der Tischtennis- EM in Alicante (Spanien) am ersten vollständigen Wettkampftag für strahlende Gesichter im deutschen Lager gesorgt.

Deutsche Mixed-Paare stehen bereits im Halbfinale

Der Düsseldorfer EM-Rekordchampion Boll entledigte sich seiner Auftaktaufgabe über drei Monate nach seinem letzten World-Tour-Turnier mit 4:1 (11:7, 6:11, 13:11, 11:1, 11:6) souverän und erreichte als erster Deutscher die Runde der besten 32. Unterdessen jubelten die Paare Patrick Franziska/Petrissa Solja und Ruwen Filus/Han Ying nach ihren Halbfinaleinzügen über die ersten EM-Podestplätze für deutsche Aktive im Mixed seit 18 Jahren.

" Für den Anfang ging es ganz gut ", resümierte Boll nach seinem Erstrundensieg gegen den Schweizer Außenseiter Lionel Weber. Doch der topgesetzte Weltranglistenvierte blieb nach seiner langen Pause wegen eines Bandscheibenvorfalls weiter zurückhaltend: " Ich möchte gerne noch einige Spiele machen, aber dafür muss ich mich schon noch weiter steigern. "

Hälfte der Ausbeute von vergangener EM erreicht

Vor Boll hatten schon vier von fünf DTTB -Spielerinnen den zweiten Durchgang im Einzel erreicht, und in den Doppel-Konkurrenzen zogen die insgesamt vier Kombinationen mit deutschen Teilnehmern sogar ohne Ausfälle in die Achtelfinals ein. Durch die beiden Podiumsplätze im Gemischten Doppel hat der DTTB schon die Hälfte seiner Medaillenausbeute bei den vergangenen Titelkämpfen 2016 in Budapest (zweimal Gold sowie jeweils einmal Silber und Bronze) erreicht.

