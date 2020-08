Düsseldorf Masters: Duda gewinnt zehnte Auflage und Gesamtwertung

Der Bergneustädter Benedikt Duda sicherte sich den Turniersieg bei der zehnten Auflage des Düsseldorf Masters am Sonntag durch einen Erfolg in sieben Sätzen über den Ägypter Omar Assar. Die Nummern 39 und 38 der Welt hatten bereits im Juli das Endspiel des sechsten Masters gegeneinander bestritten. Am Freitag und Sonntag kommt es nun beim Masters-Finale zum großen Showdown mit acht Weltklassespielern.

Duda gewinnt Turnier und Gesamtwertung

In einem hochklassigen Finale besiegte Duda mit 13:11, 11:13, 4:11, 11:4, 11:6, 6:11 und 11:8 den mehrfachen Afrikameister Omar Assar. Der stand zum dritten Mal in einem Masters-Finale, blieb nach seinen vorausgegangenen Niederlagen gegen Dimitrij Ovtcharov und Benedikt Duda aber auch diesmal erfolglos. Zwar wehrte Assar im Entscheidungssatz beim Stand von 6:10 zunächst zwei Matchbälle ab, der dritte Angriffsversuch des Bergneustädters war dann jedoch erfolgreich.

Duda freute sich über seinen zweiten Titelgewinn, mit dem er im Endspurt auch in der Masters-Gesamtwertung noch am lange führenden Dang Qiu vorbeizog: "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Gegen Omar ist es immer ein schwieriges Spiel für mich. Sein Timing passt sehr gut zu meinen Bällen, so dass es wieder ein super Finale mit unglaublichen Ballwechsel geworden ist. Ich bin sehr froh, dass ich am Ende knapp gewinnen konnte."

Masters-Finale mit acht Topstars

Beim großen Masters-Finale am Freitag und Sonntag spielen die fünf punktbesten Akteure der Gesamtwertung sowie drei Wildcardteilnehmer um den Gesamtsieg. Während die Namen der drei Wildcard-Teilnehmer erst am Wochenanfang bekanntgegeben werden, stehen die fünf Teilnehmer auf Basis der Masters-Gesamtwertung bereits fest. Mit Dimitrij Ovtcharov (Nummer 11 der Weltrangliste), Duda (WR 39) und Dang Qiu (WR 52) sowie Assar (WR 38) und dem Schweden Anton Källberg (WR 57) ist das Feld hochkarätig besetzt.

red | Stand: 16.08.2020, 15:20