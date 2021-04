Boll und Düsseldorf im Finale gegen Meister Saarbrücken

Die Saarbrücker gewannen auch das zweite Play-off-Halbfinalspiel gegen die TTF Ochsenhausen 3:2 und zogen zum dritten Mal in Folge ins Endspiel ein. "Zwei derart ausgeglichene Spiele habe ich in meiner Karriere selten erlebt. Es ging die ganze Zeit hin und her" , sagte Saarbrückens Nationalspieler Patrick Franziska, der die Saarländer im Finale in der Rolle des Außenseiters sieht:

"Düsseldorf ist das Nonplusultra derzeit, aber wir werden uns bestmöglich vorbereiten und alles geben." Borussia Düsseldorf und Boll hatten sich bereits vor einer Woche mit zwei Siegen gegen ASV Grünwettersbach durchgesetzt. Ein Termin für das Endspiel steht noch nicht fest.